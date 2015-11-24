Учим с нуля Для того, чтобы создавать свои прибыльные торговые роботы, Вам не нужно знать язык программирования! Мы научим Вас создавать прибыльные торговые алгоритмы в несколько простых шагов!

Готовые торговые системы Вам будут предоставлены готовые торговые системы и технологии в построении торговых роботов. А также несколько готовых прибыльных торговых систем.

Меньше времени на трейдинг — Больше заработок! Мы поможем Вам сделать так, чтобы торговля на бирже занимала пару часов в неделю, при этом принося доход в 10 раз больше чем сейчас.

Шансы заработать в трейдинге увеличатся до 100% Статистика показывает, что в трейдинге реально зарабатывающих трейдеров всего лишь 5-10%. После обучения шанс того что, вы будете зарабатывать на рынке повысится до 80%.

Ручной трейдинг имеет один плюс — возможность проводить анализ рыночной ситуации, но даже это хорошо делать умеют далеко не все. В большинстве случаев у трейдеров нет даже четко прописанной торговой системы или не могут бороться со своими эмоциями. Все эти недостатки помогают компенсировать роботизированные торговые системы. Вы можете очень качественно улучшить свою торговлю, дополнив ее проверенными торговыми роботами. При этом не обязательно прекращать торговать самому!

Если вы работаете на постоянной работе или ведете свой бизнес, то автоматизация вашего трейдинга — единственный выход из этой ситуации. Достаточно один раз в день потратить от 10-15 минут, чтобы проверить как работают ваши роботизированные системы. Поэтому, не нужно увольняться с работы и терять тем самым деньги. В итоге вы будете получать доход с двух источников, что сделает вашу жизнь более финансово независимой!

Результат с реального счета одного из торговых роботов

+475% К СЧЕТУ ЗА 17 МЕСЯЦЕВ



Для диверсификации счета робот ведет торговлю одновременно по трем фьючерсным контрактам Робот трендовый, построен на простейшем алгоритме.Для диверсификации счета робот ведет торговлю одновременно по трем фьючерсным контрактам Начальная сумма счёта — 97 000 рублей Конечная сумма счёта — 558 094,17 рублей ИТОГО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ, ЗА 17 МЕСЯЦЕВ РОБОТ ЗАРАБОТАЛ 461 094,17 руб. или +475% К СЧЁТУ!

СОЗДАЙТЕ СВОЮ АРМИЮ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ в TSLab!

От новичка до опытного алготрейдера всего за пару недель

Пример робота, сделанного нашими учениками





Тут можно увидеть и остальные примеры роботов, которые вы создадите в процессе изучения курса

Что вы получите и чему научитесь, пройдя данный курс

За время интенсивной практики Вы получите столько знаний, сколько другие получают за неколько лет.

Вы создадите Десятки своих торговых роботов, которые можно будет сразу запустить на реальные счета

После прохождения курса у вас появится навык создания торговых систем, и вы сможете алгоритмизировать почти любую стратегию, которую увидите на просторах интернета 50-100% годовых зарабатывать по итогам курса – это более чем реально!

ПРЕИМУЩЕСТВА нашего ВИДЕО курса «АВТО ТРЕЙДИНГ»

Вам будет предоставлена вся имеющаяся Закрытая информация! Знания, которых Вы точно не найдёте ни в книгах, ни на других курсах обучения.

Это курс до результата. Мы не просто расскажем вам о торговых роботах, мы вместе шаг за шагом создадим их. К окончанию курса вы будете иметь СОБСТВЕННУЮ автоматическую торговую систему

Как известно обучение в группе идет намного быстрее!!! Именно поэтому Вам будет предоставлен доступ к Закрытому чату для обсуждения любых вопросов по роботам!

Вы получите 200% практики!!! Так много практики у Вас ещё не было. И всё это под руководством профессионалов.

Вы научитесь создавать ПРИБЫЛЬНЫЕ торговые алгоритмы за несколько простых шагов, и при этом вам не надо будет изучать языки программирования

Стоимость данного курса на порядок МЕНЬШЕ, чем стоимость готового эффективного торгового робота

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ Обучение будет проходить в проверенной системе Автотренинги. Вы можете находиться в любой точке мира и получать знания. Вам нужен лишь компьютер и интернет. Вы будете изучать видео материал, выполнять домашние задания, которые будет проверять ваш наставник. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Занятия можно изучать в любое удобное вам время. Каждое занятие, начиная от простых систем и постоянно их дорабатывая, вы будете узнавать все секреты Алготрейдинга. Получите знания от создания системы до запуска ее на реальном счете в виде торгового робота. Постоянная работа при полной поддержке. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Ученик всегда может обратиться к наставнику с вопросом и получить точный, своевременный ответ. Полная обратная связь!!! ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ. После изучения всего материала, вы научитесь правильно проводить Форвардное и стрессовое тестирование торговых роботов Полный Курс состоит из 11 занятий базового блока (версия Стандарт).

И 2 дополнительных занятий (Версия Платинум).

Итого 13 занятий, которые Вы можете изучать в любое удобное время!!! Доступ на изучение материала выдается сроком на 3 месяца для версии Стандарт и 4 месяца для версии Платинум.

Дальнейшее продление, стоит 1500 руб. за урок — Стандарт и 3000 руб. — Платинум.

В ПРОГРАММЕ ВИДЕО КУРСА «АВТО ТРЕЙДИНГ в TSLab 2.1»

ТЕМЫ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ

ЗНАКОМСТВО С ТОРГОВЫМИ РОБОТАМИ

Что такое торговая система. Психология трейдинга. Торговые роботы, преимущества и недостатки.

Диверсификация по инструментам, таймфреймам, биржам, стратегиям.

Как сделать так, чтобы роботы зарабатывали 10 из 12 месяцев.

Принципы оптимизации торговых систем: Форвардный анализ, Стрессовое тестирование. Бек тест.

Когда робот зарабатывает, а когда сливает — в чем причина.

Что такое торговая система. Психология трейдинга. Торговые роботы, преимущества и недостатки. Диверсификация по инструментам, таймфреймам, биржам, стратегиям. Как сделать так, чтобы роботы зарабатывали 10 из 12 месяцев. Принципы оптимизации торговых систем: Форвардный анализ, Стрессовое тестирование. Бек тест. Когда робот зарабатывает, а когда сливает — в чем причина. СОЗДАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Знакомство с терминалом TSLab 2.1. Настройка поставщиков данных (Текстовых и данных в реальном времени: QUIK, Transaq, Binance, IB, LMAX и др.)

Загрузка котировок по любым инструментам в TSLab 2.1. Правильное скачивание и склейка контрактов.

Устанавливаем Расширенный пакет индикаторов и дополнительных блоков.

Создание всех возможных роботов на Parabolic SAR.

Создание всех возможных роботов на MACD.

Создание роботов на скользящих средних. Создание роботов на RSI.

Правильное тестирование своих торговых систем и систематизация результатов в Exel.

Проводим форвардное, бек тест и стрессовое тестирование систем. Выбираем нужный инструмент и таймфрейм для торгов.

Знакомство с терминалом TSLab 2.1. Настройка поставщиков данных (Текстовых и данных в реальном времени: QUIK, Transaq, Binance, IB, LMAX и др.) Загрузка котировок по любым инструментам в TSLab 2.1. Правильное скачивание и склейка контрактов. Устанавливаем Расширенный пакет индикаторов и дополнительных блоков. Создание всех возможных роботов на Parabolic SAR. Создание всех возможных роботов на MACD. Создание роботов на скользящих средних. Создание роботов на RSI. Правильное тестирование своих торговых систем и систематизация результатов в Exel. Проводим форвардное, бек тест и стрессовое тестирование систем. Выбираем нужный инструмент и таймфрейм для торгов. ЗАПУСК РОБОТА В РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ

Настраиваем правильно скрипт перед запуском в торговлю. Торговые настройки агента.

Создаем ваш торговый портфель. Запуск торговых агентов и решение возникающих ошибок!

Контейнеры и работа с ними. Как взаимодействовать с поддержкой ТСЛаб.

Настраиваем рабочую область индивидуально под вас

Настраиваем правильно скрипт перед запуском в торговлю. Торговые настройки агента. Создаем ваш торговый портфель. Запуск торговых агентов и решение возникающих ошибок! Контейнеры и работа с ними. Как взаимодействовать с поддержкой ТСЛаб. Настраиваем рабочую область индивидуально под вас МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА

Использование ФИЛЬТРОВ (тренда, боковика, статистики) для входа в сделку. Использование фиксированных стопов, безубытков. Добавление трейл-стопов.

Управление позицией (вход и закрытие позиций). Подтягивание стопов по индикаторам. Ставим стоп за экстремум. Использование тейков.

Размещение алгоритма на внешнем удаленном сервере. Как перенести туда программу и все запустить.

Использование ФИЛЬТРОВ (тренда, боковика, статистики) для входа в сделку. Использование фиксированных стопов, безубытков. Добавление трейл-стопов. Управление позицией (вход и закрытие позиций). Подтягивание стопов по индикаторам. Ставим стоп за экстремум. Использование тейков. Размещение алгоритма на внешнем удаленном сервере. Как перенести туда программу и все запустить. СОЗДАНИЕ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ НА СВЕЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ

Контртрендовые формации и формации продолжения тренда. Модификация алгоритмов.

Автоматический тест с переносом позиции и закрытием в конце дня.

Докупки на стопах, частичные закрытия, усреднения, пирамидинг

Контртрендовые формации и формации продолжения тренда. Модификация алгоритмов. Автоматический тест с переносом позиции и закрытием в конце дня. Докупки на стопах, частичные закрытия, усреднения, пирамидинг СОЗДАНИЕ РОБОТОВ ТОРГУЮЩИХ В КАНАЛЕ. УДАРНЫЙ ДЕНЬ.

Создание роботов в канале (трендовые варианты и контртрендовые).

Создание робота по стратегии «Ударный день».

Построение и работа с Уровнями.

Создание роботов в канале (трендовые варианты и контртрендовые). Создание робота по стратегии «Ударный день». Построение и работа с Уровнями. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДВИНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОРГОВЛИ В АЛГОРИТМАХ

Сложение торговых сигналов от разных торговых систем. Работа с младшими таймфреймами. Продвинутое управление позицией в зависимости от накопленной прибыли — Реинвестирование,

Управление капиталом в зависимости от риска на сделку. Управление капиталом в зависимости от волатильности. Мартингейл.

Торговля на разных таймфреймах. Получение подтверждающих сигналов со старших таймфреймов. Ошибки при сжатии, как решить.

Быстрое выставление стопов. Ускоряющийся тейк профит. Сложные стоп лоссы с переключением. Трейлы по теням.

Стоп, тейк, безубыток, треил стоп по волатильности, в процентах. Самодельный Треил стоп и безубыток.

Сложение торговых сигналов от разных торговых систем. Работа с младшими таймфреймами. Продвинутое управление позицией в зависимости от накопленной прибыли — Реинвестирование, Управление капиталом в зависимости от риска на сделку. Управление капиталом в зависимости от волатильности. Мартингейл. Торговля на разных таймфреймах. Получение подтверждающих сигналов со старших таймфреймов. Ошибки при сжатии, как решить. Быстрое выставление стопов. Ускоряющийся тейк профит. Сложные стоп лоссы с переключением. Трейлы по теням. Стоп, тейк, безубыток, треил стоп по волатильности, в процентах. Самодельный Треил стоп и безубыток. НАШИ ФИШКИ

Готовые модули риск-менеджмента для торговых систем.

Блок пропуска нужного количества баров после накопленного профита или серии убытков.

Блок для правильного тестирования с учетом Склейки котировок.

Блоки по ограничению убытка или профита на день, неделю, месяц, квартал.

Автоматический подбор лучших торговых настроек по всем таймфреймам и параметрам.

ТЕМЫ ПЛАТИНУМ БЛОКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЯТЬ ГОТОВЫХ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ, которые можно запустить в работу!

Арбитражные алгоритмы. Работа с несколькими источниками данных.

Арбитражные алгоритмы. Работа с несколькими источниками данных. РАСКРЫВАЮТСЯ дополнительные функции применения различных блоков. Комбинации сигналов.

Реальные примеры работающих торговых систем.

Вы узнаете ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ в построении торговых систем, такие как поиск закономерностей.

Отсутствие домашних заданий, все скрипты в готовом виде.

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ.

Последние разработки наших трейдеров.

«БОНУС» — ДОБАВЛЕНИЕ в закрытую группу ВКонтакте, где содержится обширная база с рабочими алгоритмами, а также еженедельные отчеты с реальных торгов. (Добавление в группу при условии выполнения всех домашних заданий)

Дата начала курса: В любое время!

КТО ВЕДЕТ ТРЕНИНГ Дмитрий Высоцкий — ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ «DayTradingSchool».

Свою карьеру трейдера начал как и большинство с рынка Форекс в 2010г.

С 2013г. торгует исключительно на Московской бирже. Имеет опыт торговли на Американском рынке акций.

Проходил обучение у многих известных трейдеров России, таких как А. М. Герчик, Д. Черемушкин, А. Пурнов, Д. Михнов, компания SDG.

На данный момент успешно торгует как ручные стратегии, так и при помощи своих роботов!

Является разработчиком систем автоматической торговли (торговых роботов)

Также прибыль, полученную с Трейдинга, активно инвестирует в Недвижимость.

У Дмитрия сейчас активно работают около 30 роботов, ещё столько же находятся в процессе разработки и тестирования.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Комплект курса ТЕСТ-ДРАЙВ СТАНДАРТ ПЛАТИНУМ Базовый Видео курс по постановке трейдинга на автомат Доступ к первым 4-м Урокам Доступ в скайп-чат группы по торговым роботам Возможность доплаты до полного курса Поддержка по e-mail в течении месяца по окончанию курса Возможность ознакомиться и принять решение Гарантированное создание ДВУХ торговых роботов Скидка на абонентскую плату за «TSLab» — 5% — 10% Скидка на аренду Удаленного сервера — 5% — 10% Персональный аудит вашей торговой системы Гарантированное создание ПЯТИ торговых роботов Личные консультации по скайпу (чат) на протяжении всего курса Создание собственных индикаторов БОНУС* — Добавление в закрытую группу «Вконтакте», где выложены рабочие торговые системы и происходит обмен настройками СТОИМОСТЬ КУРСА по изучению TSLab версии 2.1

БЕЗ скидки 10 000

рублей 45 000

рублей 60 000

рублей СТОИМОСТЬ курса «Создание торговых роботов в TSLab 2.1»

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Материал курса обновляется каждые три месяца!

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ УЧЕНИКОВ

* Бонус — Добавление в группу при условии выполнения всех домашних заданий!

ЕВГЕНИЙ АЛИАСКАРОВ, +82% К СЧЕТУ ЗА ДВА МЕСЯЦА ТОРГОВЛИ РОБОТАМИ

Я считаю, что каждый кто интересуется торговлей на фондовом рынке, должен пройти этот курс.

Научиться торговать руками гораздо сложней, чем научиться делать алгоритмы.

Наверное создать, что-то принципиально новое достаточно тяжело, если вообще возможно )

Но того, что дается на курсе вполне достаточно для стабильного заработка.

Во время обучения вам дают уже работающие схемы, которые можно улучшать на сколько хватит фантазии.

Может быть руками можно делать Большую прибыль, но это получается у единиц.

Дмитрий — отличный преподаватель. Мне понравилось всё.

Хочу отметить, важные плюсы:

— вам всегда ответят на вопрос быстро и понятно;

— обучение на этом не заканчивается, можно сказать, что это только начало для развития.

В дальнейшем есть возможность совершенствоваться вместе с остальными учениками.

Хочу сказать спасибо за обучение!

Считаю, что мне крупно повезло, что я «нарвался» на этот курс во всемирной паутине и что этот курс оказался очень полезным!

Деньги однозначно потрачены не зря.

Рекомендую!

А это мои первые результаты за Февраль 2017г. + 35,11% к депозиту и за Март 2017г. + 46,81%





МИХАИЛ РЫЧКОВ, +100% К СЧЕТУ ЗА ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ РОБОТА

Проходил курс по роботостроению на первом потоке, поэтому прошло уже достаточно времени, чтобы делать более основательные выводы. Роботы приносят очень хороший доход и думаю будут одним из лучших способов заработка в ближайшие кризисные годы, потому что рынок стал очень волатильным. А значит роботы будут зарабатывать намного больше, чем на спокойном рынке.

Только за последние 2 месяца 14-го года активного рынка роботы принесли больше 100% счета. Само обучение было не простым, пришлось потратить уйму времени на домашние задания. Но это было не зря, потому что в итоге обучающиеся получили не просто роботов, которых можно самим “докручивать”, а общее понимание как их делать. Что очень важно, потому что можно не только брать готовые стратегии и их алгоритмизировать в робота, но и просто проверять любую задумку на истории за пару минут. Для меня это тоже было важно, потому что также торгую и сам вручную. Особо хочу на этом остановиться потому что после прохождения курса по роботам и наблюдая за их работой стал лучше понимать и видеть рынок и резко улучшились результаты ручной торговли тоже.

Трейдинг является одним из основных источников дохода, поэтому роботы являются хорошей моральной поддержкой. Меня радует то, что как бы не сложился месяц на рынке у меня всегда есть пассивный доход от роботов. А это очень важно для эмоционального спокойствия!

Советую всем пройти этот курс, основательно поработать над изучением и созданием своих роботов, чтобы в дальнейшем роботы уже работали на вас, а вы могли воплощать свои мечты! А это я считаю самое главное к чему нужно стремиться в этой жизни! Я всегда мечтал жить на море и роботы внесли вклад в реализацию этой мечты, месяц назад я ее осуществил. Теперь я живу на море. Желаю всем пройти курс, получить дополнительный источник дохода и начать воплощать свои мечты!

ВАДИМ РЫЖОВ, +10% К СЧЕТУ ЗА НЕДЕЛЮ РАБОТЫ РОБОТА

38 лет. Занимался наукой. Профессиональный педагог. Параллельно занимался различного рода бизнесом. Однако решил сменить род занятий, и как и многие наверное занялся инвестированием в ППАМ счета, ДУ, разного рода хайпы. Постепенно пришел к тому, что надо торговать самому на фондовом и срочном рынке. Торговал руками, наделал кучу ошибок, не соблюдал правила, а главное пропускал сигналы входа, выхода. Начал задумываться о параллельной торговле роботами на фондовом и срочном рынке. Получил рассылку о наборе на обучение алгоритмической торговле с нуля у Дмитрия Высоцкого. Сразу решил записаться на курс. Оказалось очень удачно. Честно говоря, ожидал меньшего. Количество полезной информации было даже через чур. Думал даже не осилю из-за пропусков занятий. Однако курс построен таким образом, что всегда можно догнать или наоборот уйти вперед от основной группы. Особого внимания заслуживает Димина поддержка во время обучения и даже после обучения. Всегда ответит на самые разные вопросы. Согласитесь это дорогого стоит. Хочу сказать, что курс полностью практический. Уже на второй неделе можно запускать сделанных собственноручно роботов в работу. Вы удивитесь, как простые стратегии могут зарабатывать деньги. Отличным дополнением служит платинум группа, я бы даже рекомендовал как обязательное дополнение к основному курсу. Не думаю, что в интернете вы найдете одновременно и обучение по конструированию роботов и такое количество практически готовых алгоритмов для торговли на рынке FORTS. При работе с алгоритмами лучше стал понимать инструменты, которыми торгую руками, их особенности.

Результат работы одного простейшего робота за неделю с небольшим +5% а на данный момент уже 10%. И это с учетом всех минусовых сделок, и технических сбоев, возникающих в процессе обучения и работы с программой. Чем больше я обучался на курсе по роботам , тем больше уходил страх. Появилась уверенность в себе, потому что полностью могу управлять роботом, проводить оптимизацию, улучшать его характеристики, при необходимости полностью переделать алгоритм под рынок. То есть полностью управлять рисками. Планирую в ближайшее время запустить еще двух роботов для диверсификации и увеличить депозит в 10 раз. А по результатам еще примерно в 2-3 раза. Для себя решил однозначно заниматься алготрейдингом профессионально.

И так прошло 10 месяцев, как я торгую роботами! И итог, скажем так, очень даже не плохой. Смотрим скрины за 14 и 15 год и видим, что налог за 14 год (10.09.14-31.12.14) начислен 61тр(13%), что означает 470000 прибыли. за 15 год (01.01.15-по 11.07.15) налог 63тр — это 485000. Складываем и получается за 10 месяцев 955000р прибыли. Напомню, что работать начал с 10.09.14 и разгонял потихоньку депо со 100тр. В 14гг депо было 400т.р. С января 2015 долил еще, депозит составил 2млн.р. Сейчас биржа — это мой единственный источник дохода. Нигде больше не работаю. Ручная торговля, пока к сожалению результатов она мне не дает, болтаюсь около ноля… Для меня роботы намного приемлемей и удобней. Меньше эмоциональной нагрузки и больше свободного времени. В роботах на сегодня, работы не початый край, не паханное поле.

У нас собрался уже не плохой коллектив, много наработок, работать стало легче, помогаем друг другу в освоении в алготрейденга. Возникает много рабочих моментов и тонкостей, за которыми иногда не уследить. В коллективе конечно же все проще, быстрей и легче на много.

Выражаю особую благодарность Дмитрию Высоцкому!!! А так же всему нашему коллективу из группы, без помощи и поддержки которого, на сегодняшний момент, уже не обойтись!!!







ДМИТРИЙ БАСОВИЧ, ЗА ПОЛ ГОДА ОКУПИЛ КУРС МНОГО РАЗ!!! И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Всем доброго времени суток! Поздравляю с наступившим 2015 годом! Да, 2014 год был не забываем и пожалуй останется в моей памяти на всю жизнь и во многом благодаря курсу Дмитрия Высоцкого, который научил меня создавать торговых роботов и управлять ими. Курс очень содержательный, такой, что я еще домашку даже не доделал…. хотя проходил его в первом потоке, но дело не в этом, все можно осилить и понять, тем более, что Дмитрий очень отзывчив и терпеливо может объяснить еще раз! Я хочу сказать, что курс стоит своих денег на 1000%, т.к. дает реальный инструмент для заработка и эффективного управления деньгами.

Помимо знаний и навыков из курса вы получите много дополнительных плюшек от Дмитрия и от участников предыдущих потоков если будете достаточно любознательны. Единственное, что стоит учесть так это то, что начать зарабатывать будет трудно, да и терпение нужно, т.к. миллионы на вас сразу не свалятся, но если будете прилежно учиться у Дмитрия и у рынка, то щедрая награда не заставит себя ждать!

И да, чуть не забыл лично мой курс за прошедшие пол года окупился много раз!!! И это только начало!

Так что если вы еще думаете идти или нет, то вы уже пролетаете, т.к. другие уже научились и зарабатывают! Хватит думать! Пора действовать, пора зарабатывать, особенно в такое время как сейчас, когда рынок каждый день дает для этого прекрасные возможности! Записывайтесь на ближайший курс иначе и этот шанс пройдет мимо вас!!!

P.S. Дмитрий дал мне больше чем институт за меньшее время, за что ему низкий поклон и огромное спасибо!!!

АЛЕКСАНДР ФЕДУНОВ, К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ЗАПУСТИЛ ТРИ РОБОТА В РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ

Подошел к концу курс по алготрейдингу под руководством Дмитрия Высоцкого.

За месяц интенсивных занятий была получена база знаний по созданию и установке автоматических торговых систем для работы на российском фондовом рынке, а также отработаны практические навыки по их применению в реальной торговле на бирже.

Механизм подачи знаний четко отработан и структурирован. Поэтапная дозированная подача информации от простого к сложному, а так же ее закрепление, путем выполнения домашних заданий, дала возможность постепенно освоить весь материал, и позволило в конце обучения уже самостоятельно, на основе полученных знаний и приобретенного опыта, строить алгоритмы самостоятельно. Была дана база, основа, а так же методы и способы комбинирования основных составляющих алгоритма каждой торговой стратегии(так называемых кубиков), раскрыты способы и методы их взаимосвязей и взаимодействий, и уже на основе этих знаний можно, как в конструкторе, было собрать любую понравившуюся торговую стратегию самостоятельно. Думаю, именно этого и хотел добиться преподаватель. И у него это прекрасно получилось.

Информация давалась постепенно, небольшими удобоваримыми порциями, но очень емко и содержательно, где каждое слово имело огромный вес. Все объяснялось понятно и доходчиво, с сопровождением в визуальном формате процесса сборки алгоритма.

Ни один вопрос не остался без ответа. Теоретические знания и практические навыки позволили мне к окончанию курса собрать трех собственных роботов и запустить их в реальную торговлю на рынке. Думаю, результат торговли не заставит себя долго ждать.

Спасибо огромное Дмитрию за его терпение и труд. Если сказать, что деньги потрачены на обучение не зря, значит ничего не сказать. Вложенная сумма просто не идет ни в какое сравнение с тем массивом знаний, которые были получены. Открылись безграничные возможности для дальнейшего развития в этом перспективном, на сегодняшний день, направлении трейдинга и в применении на практике полученных знаний, которые в перспективе принесут доход а так же позволят обрести финансовую независимость, о которой многие так мечтают. Самое главное, что все это работает. И если продолжать

развиваться в этом направлении, то можно достичь огромных высот.

Из пожеланий для будущих учеников. Осваивайте функционал взаимодействия «TSLaba» и «Квика» по возможности самостоятельно, до начала занятий. Тогда будет оставаться больше времени на изучение материала по созданию алгоритмов.

Дмитрий обладает уникальной способностью понятно и доходчиво объяснять очень сложные вещи простым языком. Хочу выразить ему свою благодарность, и пожелать огромных творческих успехов.

Продолжать нести знания и делиться накопленным опытом. Поверьте, такой дар дается не каждому.

А у него это получается отлично.

А вот и уже первые мои результаты торговли роботами!

График роста моего торгового счета



Часто задаваемые вопросы (нажмите, чтобы прочитать)

Нужно ли уметь программировать, чтобы учиться?

Нет, не нужно. Наш курс разработан для тех, кто никогда не работал в IT и совсем не имеет представления о языке программирования. От Вас абсолютно не потребуются никаких знаний в программировании. Программа построена таким образом, что навыки абсолютно все свои роботы и индикаторы мы будем строить без программирования. Если у вас есть базовые знания, курс поможет их структурировать и двигаться дальше

Нужно ли иметь техническое образование, чтобы учиться?

Нет, не нужно. Наш курс построен от простого к сложному и под чутким руководством опытного наставника, вы легко во всем разберетесь!

Как и когда я буду учиться?

Обучение строится следующим образом. Вам будет открыт доступ к личному кабинету, где выложены видеозаписи уроков и материал по каждому уроку. Все видео материалы обновляются регулярно раз в квартал. Поэтому у вас будет актуальный материала, который постоянно дополняется.

К каждому уроку будет обязательное домашнее задание, для того, чтобы вы могли закрепить весь пройденный материал. Домашние задания проверяются и обязательно корректируются ваши действия и даются рекомендации по исправлению.

При изучении материала у вас будет возможность задавать любые вопросы наставнику. Также после завершения курса поддержка для вас остается и дополнительно добавим в общую группу, где можно будет общаться, задавать любые вопросы уже более опытным ребятам, которые реально торгуют роботами.

Каким требования я должен соответствовать?

Для прохождения курса достаточно иметь законченное среднее образование и желание усердно заниматься.

Подойдет ли для меня данное направление в торговле?

Для тех, кто ещё нетвёрдо уверен в своём намерении, мы добавили возможность приобрести версию курса «Тест-Драйв», т.е. вам предоставляется обучение в первых 4-х уроках. Этого вполне достаточно, чтобы понять, что именно изучают, как это все работает и как этому можно научиться. Далее можно доплатить до версии «Стандрт» или «Платинум» и продолжить учиться.

Смогу ли я научиться, если у меня нет опыта торговли?

Да, конечно, напишите нам при покупке курса на почту или в поддержку на сайте и мы вышлем вам все необходимое, чтобы немного подготовиться, ничего сложного!

Мне много лет, смогу ли я освоить программу, успею ли все понять?

Мы обучили уже больше 300 человек и успешно обучение закончили как молодые ребята, так и взрослые участники, которым было больше 65 лет.

Я девушка, получится ли у меня освоить курс, ведь это техническая задача?

Если посмотрите отзывы у нас в группе:

То увидите, что успешно заканчивают курс и добиваются результатов все и девушки и мужчины!

На каких рынках можно будет использовать роботов и торговать?

Мы показываем на примере Московской биржи (Рынок Фондовый, срочный, валютный), но можно торговать также и у иностранного брокера с выходом на Америку — IB или Экзанте. Можно подключиться к основным криптобиржам (Binance, Bitfinex, Deribit).

ЧЕМ торговля роботами ЛУЧШЕ РУЧНОЙ ТОРГОВЛИ?

Торговые роботы работают по чётко заданному алгоритму. У них нет эмоций, сомнений. Они всегда в рынке и исполняют все 100% сигналы. Кроме того в ручную вы можете торговать всего несколько стратегий. иначе вы просто не будете успевать исполнять входы, вы же должны уходить есть, спать, по делам и т.д., а в это время будет пропущено много прибыльных сигналов. Роботов же одновременно можно запустить хоть 500 штук и все они будут одновременно торговать, причем могут использоваться разные стратегии и инструменты, человек никогда не сможет такого повторить. И это даст большую устойчивость по доходности вашего портфеля.

ГАРАНТИЯ

Мы действительно уверены, что с помощью нашего курса Вы создадите своих торговых роботов,

которые помогут вам прибыльно торговать на фондовом рынке без лишних временных затрат.

Только потому, что опыт для вас совершенно новый, и вы еще не знаете, насколько сильны эти

знания, мы даем Вам 100 % ГАРАНТИЮ возврата на первые два урока обучения в нашей школе.

Просто напишите нам об этом и мы вернём Вам деньги без лишних вопросов.

Тем не менее, мы больше никогда не сможем вам продать ничего из своих продуктов — чтобы не тратить время друг друга в дальнейшем.

Вы ничем не рискуете. Главный риск для человека — это его бездействие!

Дмитрий Высоцкий