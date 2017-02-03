Магазин торговых роботов для TSLab 2.0 и 2.1 Только высокодоходные роботы! Торговые Роботы и Советники для Алго трейдинга.

Для терминалов: TsLab, Quik, Метатрейдер 5(MT5).

Готовые рабочие автоматические стратегии для торговли.

Роботы позволят автоматизировать Вашу торговлю

на срочном рынке, рынке акций «Московской бирже»

(FORTS, ММВБ, РТС)!!! Роботы торгуют, человек отдыхает

Торговый робот «SKY LINE» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Нейтральная.

Стратегия основана на входа в сторону движения и взятия небольшой части этого движения, поэтому необязательно тренд должен длиться неделю.

Инструмент: Фьючерс на валютную пару дол/руб. (Si, FORTS)

Вы приобретаете:

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!



Цена: 69 900 руб. В контейнере 34 950 руб.

Торговый робот «VALERA V1.0» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая с фильтрацией флета. Все сделки удерживаются максимум сутки.

Идея стратегии: постараться взять от тренда все и не потерять в боковых движениях цены.

Почему торгуем именно тренды? Да потому, что самое просто и прибыльное — это торговать по тренду, пусть даже небольшому. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нем, нежели против него.

Инструмент: Фьючерс на валютную пару дол/руб.м — Si

Вы приобретаете:

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!



Цена: 69 990 руб.

В контейнере 24 900 руб.



Торговый робот «СПАРТАК» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая с фильтрацией флета. Возможно удержание позиции в несколько дней.

Стратегия основана на взятии, по возможности, всего трендового движения.

Инструмент: Фьючерс на валютную пару дол/руб.м — Si

Вы приобретаете:

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!



Цена: 79 990 руб.

В контейнере 29 900 руб.







Торговый робот «WARRIOR» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая с фильтрацией флета.

Стратегия основана на пробое торгового диапазона.

Инструмент: Фьючерс Дол/Руб — SI, фьючерс RTS, фьючерс SBRF

Вы приобретаете :

1.Робота в 2-х вариантах, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!



ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ РОБОТОВ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 4 КОПИИ ИЗ 10. ТОРОПИТЕСЬ!!!

ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ.



АКЦИЯ: 79 900 руб. 49 900 руб.



Торговый робот «UPGRADED-FRACTAL» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры. Стратегия: Универсальная В основе стратегии лежит принцип взятия небольших направленных движений

Это доработанный робот в плане более ровного графика дохода!

Используется индикатор FRACTAL

Инструменты: Фьючерсы (РТС, Дол/руб., Br)

на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляется Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры.

2.Инструкция по установке.

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 69 900 руб.

В контейнере

АКЦИЯ: 34 900 руб. 24 900 руб.



Торговый робот «Maserati FRACTAL» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры. Стратегия: Универсальная В основе стратегии лежит принцип взятия небольших направленных движений

Используется индикатор FRACTAL

Инструменты: Фьючерс (РТС, Дол/руб., Br)

на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Инструкция по установке.

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 49 800 руб.

В контейнере

АКЦИЯ: 29 900 руб. 19 900 руб.



Торговый робот «MAGNUM FRACTAL» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры. Стратегия: Универсальная Идея стратегии: стараться брать любые направленные движения.

Используется индикатор FRACTAL

Инструменты: Фьючерс (Дол/руб) на «Московской бирже»(FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Инструкция по установке.

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 45 000 руб.

В контейнере 18 000 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «SLOPING FRACTAL» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая пробойная

Стратегия с применением самодельного индикатора Фрактал с наклонными линиями

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» — SI, RTS!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2.Два самодельных индикатора с наклонными линиями по фракталам.

3.Инструкция по установке.

4.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

5.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 39 800 руб.

В контейнере 14 950 руб.



Торговый робот «АДАПТИВНЫЙ ПАРАБОЛИК» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на идикаторах «Parabolic SAR» и «Adptiv Parabolic».

Инструменты: Фьючерс на валютную пару дол/руб. (SI)

Вы приобретаете:

1. Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3. Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4. Инструкция по установке.



Цена: 36 000 руб.

В контейнере 14 900 руб.



Торговый робот «TUNNEL» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая, флетовая (универсальная).

Идея стратегии: зарабатывать на любых стадиях рынка, как на трендовых высиживая большое движение, так и на флетовых беря небольшие колебания.

Используется один индикатор SMA.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» — SI, RTS!!! Вы приобретаете: 1. Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются либо в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм, либо в виде Скрипта в контейнере — есть возможность изменять настройки!

2. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3. Инструкция по установке.



Цена: 32 000 руб.

В контейнере 12 900 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «SAFARI» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на торговли по тренду с входом после коррекции.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (РТС, SI, Br и др.)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 11 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «Соковыжималка» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая

Стратегия без применения индикаторов

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС, а также любые другие фьючерсы и акции рынка FORTS, MMBБ !!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 11 490 руб.



Торговый робот «ЗОЛОТОЙ КРЕСТ Ишимоку» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: трендовая

В основе стратегии лежит принцип ловли больших движений

Используется индикатор «Ишимоку Кинко Хайо» (Ichimoku Kinko Hyo)

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС, а также любые другие фьючерсы и акции рынка FORTS, MMBБ !!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3. Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 9 900 руб.



Торговый робот «HIGH VOLATILITY» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: комбинированная — универсальная.

Стратегия содержит только один индикатор ATR!

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС (RTS, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Инструкция по установке.

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 7 000 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ОХОТНИК» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на торговли по тренду с фильтрацией флета, в этом помагает SMA и RSI.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, SI, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!

3.Набор дополнительных блоков для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 6 490 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «УСРЕДНЕНИЕ» Версия: TSLab 2.0, TSLab 2.1

Стратегия: Нейтральная

Стратегия на основе свечного паттерна с добавлением к первоначальной позиции.

Инструменты: Фьючерсы и акции на «Московской бирже» / Криптовалютной!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 5 490 руб.



Торговый робот «Golden Watch» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая с фильтрацией флета, внутредневная.

Стратегия основана на торговле в направлении больших игроков.

Инструмент: Фьючерс на индекс РТС (RTS) и фьючерс на акции Сбербанк — SBRF

Вы приобретаете:

1.Робота в нескольких вариантах, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



АКЦИЯ: 49 990 руб. 6 990 руб.





ТОРГОВЫЙ РОБОТ «Крутая стратегия» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Трендовая

Стратегия основана на принципах взятия небольшого трендового движения.

Участвует один индикатор SMA.

Инструменты: любые, доступные в ТСЛаб, например, Фьючерсы на «Московской бирже»!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 5 000 руб.



Торговый робот «Простой Сеточник» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Универсальная.

Стратегия не содержит индикаторы!!!

Инструменты: например, Фьючерс на валютную пару дол/руб. (SI) и любые другие

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного по платформу «TSLab». Предоставляется в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 4 990 руб.



Торговый робот «5 ПАТТЕРНОВ» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Универсальная.

Стратегия основана на Пяти Свечных Паттернах.

Индикаторы в данном роботе не используются!

Инструменты: любые, доступные в ТСЛаб, например, Фьючерсы на «Московской бирже»!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 4 990 руб.



КОМПЛЕКТ РОБОТОВ — «НА СТАРТ» Версия: TSLab 2.0

Роботы разработаны под платформу TSLab и предоставляются в виде скриптов

с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм

Комплект готовых Торговых роботов — «На СТАРТ», состоящий из 6 Алгоритмов:

1. Торговый Робот, основанный на двух скользящих средних.

2. Торговый Робот, основанный на индикаторе «Parabolic SAR».

3. Торговый Робот, основанный на индикаторе «Bollinger bands».

4. Торговый Робот, основанный на индикаторе «MACD».

5. Торговый Робот, основанный на свечной модели «2 СВЕЧИ».

6. Торговый Робот, основанный на индикаторе «RSI».

7. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 4 900 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЕвгЕна» Версия: TSLab 2.0, TSLab 2.1

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на торговли по тренду с входом на пробое макс/мин прошлой сессии.

Инструменты: Любые, например, Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, SI, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 4 700 руб.



Торговый робот «ЗЕБРА» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия с применением одного идикатора SMA — в качестве фильтра тренда.

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС (RTS) и другие фьючерсы Московской биржи.

Робот разработан под платформу TSLab и предоставляется следующее:

1.Все варианты Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 3 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ — «АРБИТРАЖ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Нейтрально-рыночная

Стратегия основана на принципах расхождения — схождения спреда по двум скоррелированным инструментам.

Инструменты: Фьючерсы и акции на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS) — SBRF, SBPR.

Вы приобретаете :

1.Три варианта Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

3.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».



Цена: 3 900 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «CSBB» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Стратегия с применением индикаторов: CCI, Stochastic, Bulls & Bears Power.

Инструменты: Любые инструменты доступные для TSLab.

Вы приобретаете :

1. Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2. Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3. Набор дополнительных блоков для программы «TSLab 2.0».

4. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

Цена: 3 200 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «Банка» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Стратегия с применением индикаторов: ЕMA, ADX и индикатора Bollinger Bands.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи.

Вы приобретаете :

1. Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2. Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!

3. Набор дополнительных блоков для программы «TSLab 2.0».

4. Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

Цена: 3 100 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЛИНИИ ПРОШЛОГО ДНЯ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Универсальная.

Стратегия основана на выходе из определенного диапазона, без применения индикаторов.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, SI, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 1 995 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «УСКОРЕНИЕ ПО ТРЕНДУ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Универсальная.

Стратегия основана на паттерне Свеча ускорения, без применения индикаторов.

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС — RTS и другие инструменты FORTS!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 1 990 руб.



Торговый робот «GAMBIT» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая с фильтрацией флета.

Стратегия с применением идикатора Bollinger Bands.

Инструменты: Фьючерсы РТС (RTS), SI и другие фьючерсы срочного рынка.

Робот разработан под платформу TSLab и предоставляется следующее:

1.Три варианта Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 1 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «По ВРЕМЕНИ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Новостная.

Стратегия без индикаторная, торгует внутри дня. Основана на Пробое заданного временного интервала.

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС (RTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 1 300 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «МЕТОД ПУРИА» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия с применением индикаторов LWMA и MACD. Торговля в направлении тренда.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab самостоятельно.



Цена: 992 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «Omardi или Ишимоку Тренд» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия с применением индикаторов Ишимоку и SMA. Торговля лимитками от облака Ишимоку.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab самостоятельно.



Цена: 991 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЖИРАФ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Без индикаторная. Основная идея — Продолжение предыдущего движения.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи!

Вы приобретаете :

1.Несколько вариантов Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ПОВОДОК» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на работе нескольких индикаторов: AO, Стохастик, RSI!

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ» Версия: TSLab 2.0 и 2.1

Стратегия: Контр Трендовая.

Стратегия без индикаторная, основана на принципах взятия разворотных движений после ложных прорывов уровней.

Инструменты: любые доступные в терминале TSLab

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 990 руб.

Торговый робот «Разворот от скользящей средней» Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на совмещении работы индикатора SMA и свечного паттерна.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0 и старше». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм.

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Набор дополнительных блоков и индикаторов для программы «TSLab».



Цена: 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «RAZOR» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на принципах работы MACD с фильтром по простой скользящих средней.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Два варианта Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ПРОРЫВ КАНАЛА» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Без индикаторная стратегия. Основана на принципах пробоя ценового канала.

Инструменты: Фьючерсы на «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скриптов с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 990 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «Пальцы (Fingers)» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая.

Стратегия с применением индикатора SMA, MACD и индикатора Fractal.

Инструменты: Любые инструменты «Московской бирже» (ММВБ, РТС, FORTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 950 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ПОГЛОЩЕНИЕ и ОТКАТ» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Контртрендовая. Основана на паттерне поглощение.

Стратегия без применения индикаторов.

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС (RTS), SBRF!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 800 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ФИМА» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Стратегия с применением индикатора SMA и уровней Фибоначчи.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи.

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 690 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «4» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Стратегия с применением индикатора SMA и индикатора Fractal.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи.

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 2.0». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 690 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЛИМИТКА» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Торговля лимитками на откатах.

Стратегия с применением индикатора Bollinger Bands.

Инструменты: любые акции и фьючерсы Московской биржи.

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 590 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЛЕНИВЫЙ ТРЕЙДЕР» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Основана на недельном движении.

Стратегия без применения индикаторов.

Инструменты: Фьючерс на индекс РТС (RTS)!!!

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб».

3.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ATR’S MIDDLE» Версия: TSLab 2.0

Стратегия: Трендовая. Стратегия с применением индикатора ATR. торговля ATR от центральной линии.

Инструменты: Любые инструменты Московской биржи.

Вы приобретаете :

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Видео по загрузке алгоритма в «ТСЛаб»!

3.Дополнительный набор блоков для TSLab 2.0.

4.Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.



Цена: 490 руб.



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