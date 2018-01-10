Магазин торговых роботов для Metatrader 5 (MT5) Только высокодоходные роботы! Торговые Роботы и Советники для Алго трейдинга.

Для терминала: Метатрейдер 5(MT5).

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Торговый робот «СПАРТАК» для МТ5 Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая. Идея стратегии: взять по максимуму из трендового движения и стараться как можно реже входить во флетовых участках рынка.

Инструмент: фьючерс на валютную пару дол/ру. (SI) срочного рынка FORTS Московской биржи!

Вы получаете:

1.Скрипт для терминала Metatrader 5 (MT5) — «СПАРТАК» — Скрипт будет привязан к Вашему торговому счету.

Лицензия на 1 год. Продление лицензии 3000руб.

Также к любому из купленных вариантов робота вы получите:

2.Очень подробную инструкцию по установке робота в терминал Metatrader 5 (MT5);

3.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента;

4.Индикатор для визуализации торгового процесса.

АКЦИЯ: 59 900 руб.



29 900 руб.

Торговый робот «UPGRADED-FRACTAL» для МТ5 Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая. Идея стратегии: взять по максимуму из трендового движения и стараться как можно реже входить во флетовых участках рынка.

Инструмент: фьючерс на валютную пару дол/ру. (SI) срочного рынка FORTS Московской биржи!

Вы получаете:

1.Скрипт для терминала Metatrader 5 (MT5) — «UPGRADED-FRACTAL» — Скрипт будет привязан к Вашему торговому счету.

Лицензия на 1 год. Продление лицензии 3000руб.

Также к любому из купленных вариантов робота вы получите:

2.Очень подробную инструкцию по установке робота в терминал Metatrader 5 (MT5);

3.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента;

4.Индикатор для визуализации торгового процесса.

АКЦИЯ: 49 990 руб.



24 900 руб.

ТОРГОВЫЙ РОБОТ «PSAR_ADAPT_PRO» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на работе адптивного индикатора Parabolic SAR и разбиение позиции на три части.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи. Вы получаете:

1.Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) с привязкой к вашему терминалу.

2.Подробное руководство по установке робота в терминал Metatrader 5.

3.Адаптивный индикатор Parabolic SAR.

4.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента и нужно вам таймфрейма.



ЦЕНА: 8 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ — «КАНАЛ» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на работе индикаторов скользящие средние.

Инструмент: любые инструменты Московской биржи, биржи FOREX. Вы получаете:

1.Многофункционального Советника — робота для терминала Metatrader 5 (МТ5) — КАНАЛ — Скрипт будет привязан к вашему торговому терминалу.

2.Индикатор «КАНАЛ» для Metatrader 5 (МТ5).

3.Очень подробную инструкцию по установке в терминал Metatrader 5 (МТ5).

4.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента.



ЦЕНА: 5 000 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ — «MARS» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на работе индикаторов скользящие средние.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи. Вы получаете:

1.Многофункционального Советника — робота для терминала Metatrader 5 (МТ5) — MArs — Скрипт будет привязан к вашему торговому терминалу.

Вы можете выбрать любой из вариантов торговли — использовать основу алгоритма — торговля по двум скользящим, добавлять стоп, тейк или треил стоп!

2.Очень подробную инструкцию по установке в терминал Metatrader 5 (МТ5).

3.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента и выбрать любой вариант торговли алгоритмом, применяю основу, добавляя стопы, тейки, трейлинги.



ЦЕНА: 4 900 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «PSAR_ADAPT» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на работе адптивного индикатора Parabolic SAR.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи. Вы получаете:

1.Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) с привязкой к вашему терминалу.

2.Подробное руководство по установке робота в терминал Metatrader 5.

3.Адаптивный индикатор Parabolic SAR.

4.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента и нужно вам таймфрейма.



ЦЕНА: 4 600 руб.



Робот-Помощник — «Risk Manager» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

«Risk Manager» — это ваш лучший профессиональный Помощник в трейдинге, который защитит средства от ненужных потерь.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи. Вы получаете:

1.Многофункционального Робота-Помощника — для терминала Metatrader 5 (МТ5) — «Risk Manager».

2.Очень подробную инструкцию по установке в терминал Metatrader 5 (МТ5).

АКЦИЯ: 4 500 руб.



2 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «ЛИНИИ ПРОШЛОГО ДНЯ» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5 + скрипты для TSLab 1.2

Стратегия: Универсальная.

Стратегия основана на выходе из определенного диапазона, без применения индикаторов.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи, а также есть версия для FOREX! Вы можете выбрать один из 3-х вариантов:

1.Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) — в открытом виде, т.е. будет виден исходный код робота. Робот без привязки к терминалу.

2.Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) — в закрытом виде, т.е. будет скомпилированный файл без возможности увидеть исходный код робота. Скрипт без привязки к терминалу.

3.Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) — в закрытом виде, т.е. будет скомпилированный файл без возможности увидеть исходный код робота. Скрипт будет привязан к торговому терминалу. Также к любому из купленных вариантов робота вы получите:

1.Робота, разработанного под платформу «TSLab 1.2». Предоставляются в виде Скрипта с открытым кодом — есть возможность изменять, тестировать в визуальном редакторе (кубики) алгоритм!

2.Подробное руководство по установке робота в терминал Metatrader 5.



Цена: Открытый 4 500 руб.

Закрытый без привязки к счету 3 500 руб.

Закрытый с привязкой к счету 2 500 руб.



ТОРГОВЫЙ РОБОТ «BREAKOUT & PSAR» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

Стратегия: Трендовая.

Стратегия основана на пробое ценовых каналов.

Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи. Вы получаете:

1.Многофункционального Советника — робота для терминала Metatrader 5 (МТ5) — BREAKOUT & PSAR — Скрипт будет привязан к вашему торговому терминалу.

Вы можете выбрать любой из вариантов торговли — использовать основу алгоритма (пробой ценовых каналов), либо добавить и использовать трейлинг стоп по индикатору Параболик.

2.Очень подробную инструкцию по установке в терминал Metatrader 5 (МТ5).

3.В Тестере терминала Metatrader 5 вы легко можете самостоятельно подобрать параметры для любого нужного вам инструмента и выбрать любой вариант торговли алгоритмом, применяя основу, добавляя трейлинг стоп по параболику.



ЦЕНА: 3 900 руб.



Робот-Помощник — «Close All By Time» Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5

«Close All By Time» — закрывает все сделки в указанное в настройках время.

Инструмент: любые инструменты Московской биржи и биржи Форекс. Вы получаете:

1. Два варианта Робота-Помощника — для терминала Metatrader 5 (МТ5) — «Close All By Time».

2.Очень подробную инструкцию по установке в терминал Metatrader 5 (МТ5).

АКЦИЯ: 1 000 руб.



199 руб.



ПОМОЩЬ ПО УСТАНОВКЕ РОБОТА Клиент предоставляет в письменном виде по электронной почте:

1. ID и пароль от запущенного TeamViewer;

2. Название робота и терминал, в который надо его установить;

3. Номер счета, на котором должен работать робот. Вы получаете следующее :

Наш специалист подключается к вашему ПК и помогает установить и настроить робота.

ЦЕНА: 1 000 руб.





